30 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية بأسيوط.. صور

أسيوط -هيثم البدرى

انطلقت قبل قليل اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة 2023 فى أولى المواد المضافة للمجموع حيث يؤدى 30 ألف طالب وطالبة الامتحان فى 89 لجنة موزعة على مراكز أسيوط وسط حالة من التحذيرات والإجراءات الامنية المشددة بمحيط المدارس والتفتيش المكثف قبل دخول الطلاب للجان منعا للغش

فى ذات السياق أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها فى أى وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين فى العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية

وتنطلق اليوم الأحد امتحانات الصف الثالث الثانوى 2023 بالمواد المضافة للمجموع بمادة اللغة العربية بجميع محافظات الجمهورية وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 داخل لجان مؤمنة بالكامل بنظام البابل شيت، بحيث تكون الأسئلة اختيارية ولا توجد أسئلة مقالية.















