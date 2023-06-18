اليوم السابع
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‫نصائح من الزراعة قبل شراء خروف العيد.. تعرف عليه

الأحد، 18 يونيو 2023 07:00 ص
‫نصائح من الزراعة قبل شراء خروف العيد.. تعرف عليه خروف الأضحية
كتبت أسماء نصار

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حددت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي 13 نصيحة للمواطنين يجب أخذها في الاعتبار عند شراء خروف الأضحية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
 
وجاءت النصائح كالتالي:
 
1- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.
 
2- تأكد من عدم وجود قطع بالاذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة. 
 
 3- ان يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل أو مطأطأ الرأس  أو الراقد.
 
4- تأكد من أن الخروف  قوائمه سليمة و لا يوجد عرج ظاهر .
 
 5- عدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف .
 
6- تكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما إفرازات أو احمرار.
 
7- فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس و نظيف.
 
8- فحص أسنان الخروف اللبنية ويفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.
 
9- الضغط على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.
 
10 - التعرف على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد و محاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ.
 
11- يفضل أن يكون حجم لية الخروف صغير أو متوسط بالنسبة لحجم الخروف.
 
12- ملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال .     
 
13- أن يكون تنفس الخروف طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.
 

الزراعة

خروف العيد

الاضحية

اضحية العيد



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