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يرتبط بشبكة سكة حديد مصر.. تفاصيل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف "إنفوجراف"

الأحد، 18 يونيو 2023 11:18 م
يرتبط بشبكة سكة حديد مصر.. تفاصيل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف "إنفوجراف" تفاصيل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل، شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية يبلغ عددها 15 ميناء جافا ومنطقة لوجيستسة مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة، ومن بينها ميناء 6 أكتوبر الجاف.
 
ويرصد اليوم السابع تفاصيل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف..
  
 حصل على جائزة "I] Global" كأفضل وأول مشروع نقل فى إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 
تم تنفيذه فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلى والدولي
 
تم تشغيله تجريبيا بداية من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر الماضي
 
ويقـع المينـاء فـى قلـب المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 100 فدان إضافة إلى منطقة لوجستية بمساحة 300 فدان
 
تبلغ الطاقة الاستيعابية القصـوى للميناء 720 حاوية / يوم والسعة التخزينية 260 ألف حاوية مكافئة سنوياً 
 
بلغ حجم العمالة المباشرة 500 عامل إضـافة إلى 2000 فرصـة عمـل غير مباشـرة
 
 ويرتبط المينـاء بشبكة سكة حديـد مـصـر مـن خـلال وصلة المناشى – 6 أكتوبر التى تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية
 
تفاصيل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف (1)
 

تفاصيل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف (2)
 
 

الموانئ الجافة

الموانئ البرية

ميناء أكتوبر الجاف

ميناء 6 اكتوبر



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