اليوم السابع
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وزير الصحة يناقش مع ممثل منظمة الصحة العالمية الاستعداد لعقد مؤتمر عالمي

الأحد، 18 يونيو 2023 10:43 ص
وزير الصحة يناقش مع ممثل منظمة الصحة العالمية الاستعداد لعقد مؤتمر عالمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، وذلك لبحث استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة محاور عمل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، في العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا دعم منظمة الصحة العالمية للمؤتمر، في ظل الاهتمام العالمي بقضايا الصحة والسكان والتنمية، ومدى تأثيرها على صحة الشعوب ورفاهيتها، حيث أكد الوزير أن العالم يواجه تحديًا لا يمكن مواجهته إلا بمستوى عالٍ من التعاون والتكامل العالمي.
 
وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين أكدا أهمية متابعة الخطوات التحضيرية الخاصة  بمشاركة  تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية في المؤتمر ، والذي سيعطي دفعة قوية لإنجاح جهود المؤتمر، في مواجهة القضايا  الصحية والسكانية، والتي تشكل تحدًيا رئيسيًا للدول سواء المتقدمة أو النامية على اختلاف أنظمتها. 
 
 

الصحة

السكان

خالد عبد الغفار



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