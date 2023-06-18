وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية: حريصون على حصول الطالب على حقه

كتب محمود طه حسين

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتفقد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الدور الأول، أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، وذلك لمتابعة حسن سير وانتظام الامتحانات.

وقد تفقد الوزير والمحافظ فى مستهل الزيارة لجنة مدرسة الشهيد المقدم لطفى العشرى الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى تضم عدد ٢٩٢ طالب، عدد ١٠١ طالب بالشعبة الادبية، وعدد ١٩١ طالب بالشعبة العلمية.

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الاسئلة،كما أكد الوزير على الملاحظين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن الوزير على توزيع كتيب المفاهيم للطلاب، كما اطمأن الوزير على توزيع النماذج الأربعة للاسئلة على الطلاب بطريقة صحيحة.

وتأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، والتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة الملاحظين الاحتياطين، وغرفة الزائرة الصحية، حيث اطمأن الوزير على عدم وجود حالات مرضية داخل اللجنة.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى لجنة مدرسة حسن مصطفى الابتدائية، والتى تضم عدد ٤٤٦ طالبة، بعدد ٢٢ لجنة، واطمأن الوزير من الطالبات على مستوى الامتحان.

وأكد الوزير على الطالبات الإجابة فى البابل شيت مباشرة، والتأكيد على التظليل على الإجابة الصحيحة، كما أشاد الوزير بهدوء اللجان وحسين سير الامتحان

رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، واللواء تامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.