وزير التعليم العالى يشهد بروتوكول تعاون مشترك بين 13 جامعة حكومية وأهلية.. صور

كتب- محمد صبحى وصبرى غانم

شهد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى توقيع البرتوكول المشترك لشركاء تحالف إقليم القناة وسيناء بمشاركة 13 جامعة حكومية وأهلية، والذى عُقد فى رحاب جامعة قناة السويس اليوم الأحد، على هامش استضافة الجامعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن توقيع بروتوكول التعاون المشترك لشركاء تحالف إقليم القناة وسيناء.

تنفيذاً لتوجيهات الدولة بشأن تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية، وبهدف إلى تهيئة الخريجين والشباب لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بغرض تفعيل دور الاقتصاد الصغير فى تحقيق معدلات النمو، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، والتى تؤكد على أهمية إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والشركاء الصناعيين والزراعيين والانتاجيين، من أجل تحقيق طفرة تنموية بالإقليم الجغرافى.

ووقع بروتوكول التعاون الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس والمُكلف بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والمُكلف بتيسير أعمال جامعة بورسعيد الأهلية، الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، الدكتور حاتم مصطفى البلك رئيس جامعة سيناء، الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، الدكتور محمد السيد الشناوى رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور باسم عاشور رئيس جامعة الزقازيق الأهلية، والدكتور مدحت عوض الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، والدكتور محيى الدين مندور رئيس جامعة الصالحية الجديدة.

فيما أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن البرتوكول يسعى إلى خلق تعاون بين الجامعات فى مجال تقديم الخدمة التدريبية وورش العمل وإتاحة المعامل البحثية، والزيارات والمشاركات الميدانية للطلاب والخريجين، من خلال التنسيق فى مجال التدريب والتأهيل للطلبة والخريجين فى المجالات التى يتفق عليها كل طرف، تحقيق التكامل فى أعمال التدريب تحقيقاً للاستفادة القصوى من أعمال التدريب.

كما سيتم عقد الندوات التعريفية وورش العمل للطلاب والخريجين فى الأنشطة والفعاليات المختلفة، وبيان دور كل طرف فى المشاركة لتنفيذ وتحقيق رؤية الدولة الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والزراعية.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن البرتوكول يُقدم الدعم العلمى للابتكارات والمشروعات التطبيقية التى يقدمها الطلبة والخريجين ؛ لتنفيذ مشروعات استثمارية، صناعية، تكنولوجية، زراعية، وذلك بتقديم الدعم من خلال المشاركة فى دراسات الجدوى التجارية والاقتصادية للمشروعات

المشاركة بالأبحاث الجديدة، وطرق التنفيذ المبتكرة، وإتاحة المعامل البحثية، ومصادر البحث للمشروعات، والمشاركة فى أعمال التنفيذ والرقابة على الجودة، بدءا من الفكرة وطوال مراحل التنفيذ المختلفة ؛ مما يحقق الدعم والتوجيه والإرشاد والمساعدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التحالف يضم 13 جامعة هى جامعة قناة السويس، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبورسعيد، وبورسعيد الأهلية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، والسويس، والزقازيق، والزقازيق الأهلية، والملك سلمان الدولية، والعريش، وسيناء، والجلالة، والصالحية.