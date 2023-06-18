وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان لجان الثانوية العامة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، لجان الثانوية العامة ببيلا" لجنة لطفى العشرى، ولجنة حسن مصطفى، واطمأن وزير التربية والتعليم والمحافظ، على توفير الهدوء فى اللجان، والتزام أولياء الأمور بالتواجد بعيد عن اللجان.

وشهدت لجان مدينة بيلا حالة من الهدوء لم تشهدها اللجان على مدار السنوات الماضية، موجها الشكر لأولياء الأمور الطلاب لحرصهم على توفير الهدوء لأبنائهم.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام.

ويؤدى 25 ألفا و99 طالبا وطالبة في كفر الشيخ امتحان مادة اللغة العربية، كأول امتحان يضاف للمجموع.