اليوم السابع
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وزارة الداخلية: غرفة عمليات بالمدينة المنورة لتلبية كافة إحتياجات حجاج القرعة

الأحد، 18 يونيو 2023 05:51 م
وزارة الداخلية: غرفة عمليات بالمدينة المنورة لتلبية كافة إحتياجات حجاج القرعة غرفة علميات المدينة المنورة
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444 هـ  حرصت وزارة الداخلية المصرية من خلال غرفة عمليات مجهزة كلياً ومدعمةً بالتقنيات الحديثة على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.

ويعمل الضباط والأفراد على مدار الـ24 ساعة من أجل التسهيل والتيسير وإنهاء كافة الإجراءات ، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم، وإستقبال الشكاوى والتعامل الفورى معها.. كما تحتوى الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بمصر، وتقديم كافة الخدمات الخاصة بالحقائب المفقودة ، كما تضم الغرفة قسم الحاسب الآلى الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إلكترونياً ، وكذا تخصيص غرف لذوى الإحتياجات الخاصة، كما قامت البعثة بتسهيل دخول الحجاج للروضة الشريفة من خلال التنسيق المسبق وحجز مواعيد الزيارة كما يتم مرافقتهم من خلال مجموعة من الضباط لتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

كما تم توفير خدمات طبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المصرية تنسيقاً مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن من خلال العيادات الطبية الموجودة بكل فندق.

كما يصاحب بعثة وزارة الداخلية عدد من الأئمة والوعاظ وذلك لتقديم شرح كامل عن مناسك الحج والرد على إستفسارات وأسئلة الحجاج..كما تضم البعثة عناصر من الشرطة النسائية لتقديم المساعدة للسيدات من كبار السن والمرضى وإصطحابهم لزيارة الروضة الشريفة.

 

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