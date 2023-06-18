مصرع 3 أشقاء في تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة ترجع لـ2018 بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى 3 أشقاء بناحية العسيرات جنوب سوهاج مصرعهم على إثر إصابتهم بطلقات نارية متفرقة بالجسم في تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة يرجع تاريخها إلى عام 2018 تم فرض كردون امنى بالمنطقة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة وانتقل اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات يفيد بإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز العسيرات ووجود 3 أشقاء مصابين وتوفى على إثر تعرضهم للإصابة تم نقل الجثامين الثلاثة للمشرحة المستشفى المركزى وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة لحين ورود الصفة التشريحية.

وبالفحص وعقب إنتقال القيادات الأمنية تبين تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بناحية مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج يرجع تاريخها لعام 2018 نتج عن ذلك مصرع م . إ . أ 36 سنة، ومصرع شقيقه م . إ . أ 33 سنة ، ومصرع شقيقه ك . إ . ا 23 سنة متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية على يد أبناء عمومتهم تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين ورود الصفة التشريحية، تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة .