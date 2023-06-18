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مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى ببنى سويف

الأحد، 18 يونيو 2023 07:28 م
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، اليوم الأحد فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى نطاق مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى نطاق مركز سمسطا بدائرة المحافظة.

 

ونقلت سيارات الإسعاف التابعتين لمرفقى إسعاف بنى سويف والفيوم كلا من "إبراهيم.م.ع"، 62 سنة، بالمعاش، و"هبه.ع.ا" 25 سنة، إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى ببنى سويف تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى كلا من "الزهراء.س.ح"، 24 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات بالوجه، و"أسماء.م.ن"25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر بالذراع الأيمن، و"هويدى.ا.م" 27 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر وجرح بالرأس، و"سارة.ح.ح" 24 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن فيما ورفضت "ا.م.م" 26 سنة، نقلها للمستشفى.


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