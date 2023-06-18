محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بالدقى ويوجه بالتصدى لأعمال الغش

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الأورمان شيراتون بالدقي، حيث يؤدى الطلاب، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة تضاف إلى مجموع امتحانات الثانوية العامة، وذلك لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان وتذليل كافة العقبات وتهيئة الجو الملائم لهم.

وشدد محافظ الجيزة خلال جولته على رؤساء اللجان بتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأديه الامتحانات بسهولة ويسر، مشددا على التصدي لكل محاولات الغش، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة ومنع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، والتي يؤديها 86627 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى المحافظة، حيث تم تجهيز 200 لجنة أساسية على مستوى المحافظة و40 لجنة احتياطية للطوارئ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن غرفة عمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار اليوم وبالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم سير الامتحانات بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أي شكوى وسرعة حلها على الفور.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة على استمرار حالة التأهب ومنع أي مظاهر للعشوائية والتعديات ورفع المخلفات ومنع كافة مصادر الضوضاء ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وناشد المحافظ، أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين، حرصًا على صحتهم ولتوفير المناخ الملائم لأبنائهم أثناء أداء الامتحان.