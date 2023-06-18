اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مبادرات وأعمال ميدانية للارتقاء بجودة الخدمات لزائرات المسجد النبوي.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 04:53 م
مبادرات وأعمال ميدانية للارتقاء بجودة الخدمات لزائرات المسجد النبوي.. صور الحجاج
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
محمود-عبد-الراضى
 

هيّأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كوادرًا نسائية، لتنفيذ حزمة من المبادرات والخدمات الميدانية لقاصدات المسجد النبوي، وذلك ضمن خطتها التشغيلية خلال موسم الحج هذا العام إلى أن تستمر حتى مغادرة الحجاج إلى بلدانهم بيسر وأمان.

وتبذل إدارة العمليات النسائية بوكالة شؤون المسجد النبوي جهودًا متواصلة، لتحقيق رضا قاصدات المسجد النبوي من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المسجد النبوي وكافة مرافقه خلال الصلوات وعلى مدار الساعة, وتشمل استقبال المصليات وتنظيم دخولهن وخروجهن من أبواب المسجد, وترتيب الصفوف أثناء الصلوات, ومنع الافتراش, وتوفير سقيا ماء زمزم والمياه المبرّدة في الساحات, وأعمال التوعية والتوجيه, وإرشاد التائهات, ومتابعة البلاغات الإلكترونية، والتواصل بين الإدارات النسائية, ومتابعة طلبات تقديم الخدمات الصحية بالتواصل ميدانيًا مع كوادر الصحة وهيئة الهلال الأحمر, إضافة إلى استلام المفقودات الواردة وحفظها في خزائن ذكية مخصّصة ومتابعة تسليمها لأصحابها.

وبرزت الجهود النسائية في تفعيل العديد من المبادرات في كافة محاور الخدمة؛ بهدف الوصول إلى مستوى متميز من الخدمات التي تثري تجربة قاصدات المسجد النبوي.

الحجاج
الحجاج

 

زوار مكة
زوار مكة

 

زور البيت الحرام
زور البيت الحرام

 


الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة