اليوم السابع
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ما هى مواصفات اللحوم الحمراء الجيدة؟

الأحد، 18 يونيو 2023 09:00 ص
ما هى مواصفات اللحوم الحمراء الجيدة؟ اللحوم الحمراء
كتبت أسماء نصار

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‫وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، 11 نصيحة للمواطنين يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
 
وجاءت النصائح كالتالي:
 
 
1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم. 
 
2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة
 
3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل و العظام.
 
4-  أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.
 
5-  أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا و تجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.
 
6- تجنب اللحم الداكن والرطب و المبلل واللزج  عند لمسه.
 
 7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.
 
 8- القوام متماسك لايسهل قطعه بأظافر اليد.
 
 9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة .
 
10 - عند الضغط على اللحم بالاصبع لايترك اثر غائر .
 
11-  تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة .
 
 

وزارة الزراعة

لحوم العيد

عيد الاضحى

اللحوم



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