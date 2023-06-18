كل ما تريد معرفته عن استعدادات الكهرباء لعيد الاضحى المبارك

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن استعدادات وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، لعيد الاضحى المبارك من خلال رفع حالة الطوارئ و انتشار الفرق الفنية بجميع شركات التوزيع لمواجهة الأعطال الفنية الطارئة، وهى كالاتى:

1- رفع حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها لضمان عدم حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية.

2- وقف كل "المناورات" خلال أجازة العيد، خاصة فى أوقات الذروة.

3- انشاء غرفة عمليات مركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة لتلقى الشكاوى والتعامل السريع مع أى أعطال.

4- تخصيص ماكينات الطوارئ بالقرب من المساجد الكبرى لتأمين التغذية الكهربائية خلال صلاة العيد.

5- تكثيف حملات ضبط سرقة التيار لضمان استقرار التغذية الكهربائية.

6- توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة، لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة.