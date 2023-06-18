فوز قائمة "معا نرتقى" بانتخابات إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء برئاسة المستشار يسرى عبد المهنين عبدالعزيز نتيجة الانتخابات بعد الانتهاء من أعمال الفرز بحضور مندوبين عن المرشحين.

وأعلنت فوز قائمة "معا نرتقى" التى يقودها الدكتور الدكتور حاتم السيد، رئيس جمعية السوق القديم بإجمالي الأصوات 1462 صوتا من إجمالي الأصوات 2754 صوتا حصل الدكتور حاتم السيد على 234صوتا، وحصل حنا رمسيس تاجر بمدينة دهب 252 صوتا، فيما حصل سليمان جمعة على 249 صوتا، وحصل عادل النجار تاجر بمدينة طور سيناء على 85 صوتا، وحصل محمد ربيع 231 صوتا ، وحصل المهندس محمد عبد الله بشرم الشيخ على 211 صوتا وحصل محمد عبده حامد تاجر 222 صوتا.