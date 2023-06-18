"عمر" ابن بورسعيد يحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للإعاقات الذهنية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تعيش محافظة بورسعيد، حالة من الفرحة والسعادة بعد حصول 3 من أبنائها على ميداليات وحصدوا مراكز متقدمة بين لاعبي العالم في البطولة العالمية للإعاقات الذهنية والتى انعبدت في فرنسا الأسابيع القليلة الماضية.

وقدم "اليوم السابع"، فيديو من داخل منزل اللاعب عمر علاء الدسوقي، لاعب نادي بورفؤاد الرياضي، والذي حصل على ميداليتين ذهبيتين في ألعاب القوى، متغلباً على منافسه من إسرائيل.

وحصل اللاعب البورسعيدي، على عدد من الميداليات الذهبية المتنوعة والتي حصدها في العديد من البطولات العالمية، وحصل في البطولة الأخيرة على ميداليتين ذهبيتين إحدهما في مسابقة دفع الجلة والأخرى في مسابقة رمي القرص، خلال مشاركته مع المنتخب المصري للإعاقات الذهنية بدورة الألعاب العالمية والمقامة في فرنسا خلال الفترة من 4 وحتى 10 يونيو الجاري.

وأشارت ولاء مصطفى، والدة اللاعب "عمر"، إلى أنهم اكتشفوا إصابته بأحد درجات الإعاقة الذهنية منذ الطفولة، وقرروا هي ووالده جعله متفوقا دراسيا وبطلا رياضيا.

وأضافت والدة البطل المصوي، أنه انضم منذ 11 عامًا إلى نادي بورفؤاد الرياضي تحت قيادة مدربه ضياء كامل، الذي بذل معه مجهود كبير وكان دائما يقول إنه بطل، مشيره إلى أنه حصل على العديد من الإنجازات الدولية.

وأكدت أنه صاحب الرقم القياسي العالمي بدفع الجلة لفئة التوحد وهو 13 مترا ورقم قياسي عالمي في رمي القرص وهو 38 مترا وحاصل على ميداليتين ذهبيتين في دفع الجلة ورمي القرص ببطولة العالم بأستراليا 2019، وكُرم من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الذي منحه وسام الجمهورية للرياضة من الطبقة الأولى.

وأعربت الأم عن فخرها بما حققه نجلها من إنجاز وتغلبه على اللاعب الإسرائيلي رغم أنه جرى زيادة الأحمال في البطولة ليقوم بدفع الجلة لمسافة 6 كيلوجرامات، ورغم أنه تدرب على 4 كيلوجرامات فقط، ولكن رغبته في التغلب على اللاعب دفعته لبذل جهد خارق، مؤكدا على أنها زرعت في داخله البطولة وكان يخبرها دائما أنه سيفوز ليكرم مرة أخرى من الرئيس.

وقال البطل "عمر": "أنا بطل والبطل يطير من غير جناحات، كنت أتدرب من 4 إلى 5 ساعات يوميا، ومعرفش حاجة اسمها مستحيل، ورغم زيادة الأحمال فزت بذهبيتين وتغلبت على لاعب إسرائيل، وفخور برفع علم مصر، وحب الناس وفرحتهم بفوزي".

وتقدم اللاعب المصري، بالشكر لكل مدربيه وأسرته وكل من بذل جهد معه للوصول إلى هذه الدرجة، وأصبح بطلا عالميا.



الأم وبطل مصر



الميداليات والدروع



ام عمر وبطل مصر



تكريم الرئيسي



تكريم رئيس الجمهورية



شهادات التكريم



ميداليات عمر الدسوقي