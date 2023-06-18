طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر على أنحاء المحافظة والحرارة الصغرى تسجل 20 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل صباحا ،وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 28 درجة، والصغرى تسجل 20 درجة .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة .



الطقس المتوقع في الإسكندرية اليوم



الطقس في الإسكندرية ودرجات الحرارة



درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية اليوم