اليوم السابع
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صحة دمياط تطلق حملات التوعية بمرض ارتفاع ضغط الدم.. اعرف التفاصيل

الأحد، 18 يونيو 2023 04:03 م
صحة دمياط تطلق حملات التوعية بمرض ارتفاع ضغط الدم.. اعرف التفاصيل جانب من الحملات
دمياط - هيثم مراد

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أطلقت مديرية الصحة بدمياط، حملات للتوعية بمرض ارتفاع ضغط الدم، والتي استهدفت عددا من المستشفيات العامة والوحدات الطبية على مستوى المحافظة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية ضد أمراض ارتفاع ضغط الدم. 
 
وتضمنت تلك الحملات القيام بالتوعية اللازمة لمرضي ضغط الدم، إضافة إلي تنفيذ أيام علمية للفرق الطبية وحملات التعريف و توعية المرضي بالاقسام الداخلية، فضلا عن عقد لقاءات بجمهور العيادات الخارجية للحديث حول أهمية متابعة مرضى الضغط لتفادي الإصابة و كذلك المضاعفات. 
 
ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الفرق المشاركة في حملات التوعية تم تجهيزها جيدا للقيام بتلك المهمة، لافتا إلي أنه سيستمر عمل تلك الحملات داخل مستشفيات المحافظة على مدار أسبوعين من أجل نشر الوعي اللازم بين المواطنين حول مرض ضغط الدم. 
 
وأشار وكيل صحة دمياط، إلي أنه تم عمل عددا من النشرات التعريفية بغرض التحذير من خطورة مرض ارتفاع ضغط الدم، كما تم شرح مضاعفاته التي تؤثر على أجهزة الجسم وتسبب الاعتلال الكلوى، مضيفا أنه تم التركيز على توضيح أعراض المرض وكذلك عوامل الخطورة للإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم. 
 
وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على أهمية تناول هذا الأمر بشكل أكثر جدية من قبل المرضي، مؤكدا ضرورة عدم الاستهانة به من أجل الحفاظ على عدم التعرض للمضاعفات التي قد يتسبب بها هذا المرض، مشيرا إلي أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في نشر الوعي الطبي اللازم بين المواطنين حول تلك الأمراض والتي قد يتعامل معها المريض بشكل خاطئ مما يتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة. 
 
 

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