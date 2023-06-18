دبلوماسية أمريكية فى جولة شرق أوسطية لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك

أ.ش.أ

تزور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف إسرائيل والضفة الغربية والأردن في جولة تستمر حتى 25 يونيو الجاري .

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تلتقي ليف في القدس كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك توسيع وتعميق اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط.

وفي رام الله ، ستلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي كبار القادة الفلسطينيين، لمناقشة القضايا ذات الأولوية في العلاقات الأمريكية-الفلسطينية، بما في ذلك الجهود الأمريكية لدعم الشعب الفلسطيني، وخلال زيارتها ستلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مع شخصيات من المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني، وفي الأردن تلتقي ليف كبار المسؤولين الأردنيين لمناقشة الأولويات الثنائية والإقليمية المشتركة .