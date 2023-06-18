حياة كريمة فى أسوان.. إنشاء كوبرى السيل بقياسات عالمية ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد

أسوان- صلاح المسن

تنفذ الدولة المصرية، حزمة من المشروعات بمحافظة أسوان ، منها المشروعات الجارية فى مناطق شرق مدينة أسوان، والتي من المقرر أن تحقق نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة، و"اليوم السابع" يقدم مستجدات هذه المشروعات ..

أولا: إنشاء وبدء التشغيل التجريبى، لكوبرى السيل العلوى للسيارات وفقاً لقياسات الجودة العالمية .

ثانيا: تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريقى كيما والسماد.

ثالثا: تنفيذ مشروع تغطية، مصرف السيل للقضاء على أكبر بؤرة تلوث.

رابعا: الاسراع فى معدلات تنفيذ طريقى كيما والسماد من خلال الجهاز المركزى للتعمير.

خامسا: تم رصف 3 كيلو متر،بالطبقة الرابطة للأسفلت بطريق كيما ، وكذا 2 كيلو متر الطرق الفرعية بمنطقة كيما.

سادسا: رصف 1.5 كيلو متر،كطبقة أساس بطريق السماد وذلك من إجمالى مسافة 8 كيلومتر ،إمتداداً من مزلقان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجوزيرة ، وبتكلفة إجمالية 154 مليون جنيه.

سابعا: التشديد علي ضرورة تحقيق التوسعة للطريق المجاور لمصرف السيل بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التغطية بطول 380 متر

ثامنا: جارى التجهيز لبدء المرحلة الثانية بطول 2150 متر من إجمالى 2530 متر مستهدف تغطيتهم بمصرف السيل ، وبتكلفة 365 مليون جنيه حيث سيتم إعطاء الأولوية لأعمال التوسعة ، مع الالتزام بخط التنظيم للمبانى المطلة عليه.

تاسعا: نقل موقف سيرفيس السيل بمدينة أسوان، إلى الجهة المقابلة لمنطقة الحديد والصلب بكيما، والتى سيتم دراسة مخطط تحويلها إلى حدائق ومنتزهات تحقق الإضافة ، والقيمة الجمالية لحى شرق المدينة.

عاشرا: توجيهاته بعمل فتحات بطريق كيما أمام كوبري السيل العلوى لتسهيل حركة مرور سيارات السيرفيس فى إتجاه الكوبرى.

الحادي عشر: التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للسكك الحديدية للإبقاء على فتح مزلقان كيما لاستيعاب حركة النقل الثقيل فى إتجاه مصانع كيما.