اليوم السابع
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الأحد، 18 يونيو 2023 05:31 م
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حصاد الوزارات.. التعليم تقرر 8 يوليو امتحانات الدور الثانى للطلاب الدارسين بالخارج

الأحد، 18 يونيو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تقرر 8 يوليو امتحانات الدور الثانى للطلاب الدارسين بالخارج وزارة التربية والتعليم
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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