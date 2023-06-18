حصاد الوزارات.. التعليم تقرر 8 يوليو امتحانات الدور الثانى للطلاب الدارسين بالخارج

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. التعليم تقرر 8 يوليو امتحانات الدور الثانى للطلاب الدارسين بالخارجالأحد، 18 يونيو 2023 05:00 م
وزارة التربية والتعليم
كتب سيد الخلفاوى
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