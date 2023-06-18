جوزيب بوريل: دور مصر رئيسى لتفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كتب أحمد جمعة

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيب بروبل ضرورة تفعيل حل الدولتين كحل للصراع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، مشيرا لضرورة تحقيق السلام في الاراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة أن يقوم على مبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى ان تحقيق السلام لن يتحقق الا بالمفاوضات بين الجانبين.

شدد بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري على ضرورة احياء عملية السلام، معربا عن قلقه من التصعيد الحالي في الاراضي المحتلة ، معربا عن تطلع الاتحاد الاوروبي لخفض التصعيد بين الفلسطييين والاسرائيليين، مشيرا بضرورة إحياء عملية السلام في الشرق الاوسط ، مشيدا بالدور المصري الرئيسي والمحور في عملية السلام التي لا يمكن أن تنطلق من دون مصر التي وتطلع لهذا الدور وسندعمه بكل قوة.