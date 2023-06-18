اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 06:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

توفير ماكينات الديزل بالمساجد الكبرى .. أهم استعدادات وزارة الكهرباء لعيد الأضحى

الأحد، 18 يونيو 2023 06:00 ص
توفير ماكينات الديزل بالمساجد الكبرى .. أهم استعدادات وزارة الكهرباء لعيد الأضحى الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك و حل شكاوى المستهلكين الفنية بأقصى سرعة و بأعلى جودة.
 
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لــــــ"اليوم السابع"، أنه تقرر وقف أعمال الصيانة الدورية خلال أيام العيد بالكامل، وتخصيص غرف عمليات بكل شركة للمتابعة، وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة.
 
وأشار حمزة، إلى أن رفع حالة الطوارئ لا يعنى أنه سيكون هناك انقطاعات ناتجة عن تخفيف الأحمال خاصة  وأن هناك احتياطى فى الشبكة يصل إلى 15 الف ميجا وات، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى بالتنسيق مع المحليات على مستوى الجمهورية.
 
و أضاف حمزة أن هناك تنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية داخل العاصمة وخاصة فى أماكن التجمعات للاحتفال بالعيد.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

عيد الاضحى

ايمن حمزة



الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء العراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: يجب أن تكون هناك شراكات حقيقية مع القطاع الخاص

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:14 ص

وزير الكهرباء العراقى يدعو الشركات المصرية إلى الاستثمار فى العراق.. زياد على فاضل لـ"القاهرة الإخبارية": تعاقدنا مع شركة إيطالية لرسم خريطة تحديث منظومتنا.. وداعش أضرت بمحطات رئيسية ونعمل على إعادتها

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:26 ص

وزير الكهرباء العراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: لدينا أكبر مشروع للتحول إلى الدورات المركبة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:15 ص

وزير الكهرباء العراقي: سننجح في تشغيل الربط الكهربائي بين العراق والأردن خلال شهرين

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:31 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة