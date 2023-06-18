توفير ماكينات الديزل بالمساجد الكبرى .. أهم استعدادات وزارة الكهرباء لعيد الأضحى

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك و حل شكاوى المستهلكين الفنية بأقصى سرعة و بأعلى جودة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لــــــ"اليوم السابع"، أنه تقرر وقف أعمال الصيانة الدورية خلال أيام العيد بالكامل، وتخصيص غرف عمليات بكل شركة للمتابعة، وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة.

وأشار حمزة، إلى أن رفع حالة الطوارئ لا يعنى أنه سيكون هناك انقطاعات ناتجة عن تخفيف الأحمال خاصة وأن هناك احتياطى فى الشبكة يصل إلى 15 الف ميجا وات، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى بالتنسيق مع المحليات على مستوى الجمهورية.

و أضاف حمزة أن هناك تنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية داخل العاصمة وخاصة فى أماكن التجمعات للاحتفال بالعيد.