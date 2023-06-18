تنفيذ مشروع "أسرة" داخل 55 وحدة صحية بالشرقية بمشاركة فئات المجتمع المختلفة

الشرقية- إيمان مهنى

استعراض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، خطة عمل مشروع أسرة والذي يشهد مشاركة واسعة من فئات المجتمع المختلفة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، والحد من الزيادة السكانية وإحداث التنمية المنشودة داخل المحافظة والمقرر تنفيذه داخل 55 وحدة صحية منهم 37 وحدة بالإدارة الصحية في بلبيس و18 بباقي الإدارات الصحية المختلفة وتم فتح باب المناقشة والإستفسارات للخروج بتوصيات عمل محدده قابلة للتطبيق لتنفيذ المشروع بالشكل الأمثل علي أرض محافظة الشرقية.

ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع أسرة والذي ينظمه قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، وشركة متخصصة فى التطبيقات الرقمية، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وقال المحافظ إن المحافظة تتصدر المشهد على مستوى محافظات الجمهورية في تنفيذ الملفات الرئاسية الهامة،مؤكداً أننا لدينا فريق عمل متكامل على دراية كاملة بكافة جوانب القضية السكانية، وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة من المشروع والذي يأتي تماشياً مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مشروع أسرة يهدف إلى رفع الكفاءة التثقيفية لدى أفراد الأسرة وإيجاد شراكة بين الزوج والزوجة في إختيار الوسيلة الأنسب لتنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية مؤكداً أن إشراك إدارة تنمية القرية وبرنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات في تنفيذ مشروع أسرة سيكون له آثار إيجابية علي رفع الحالة الإجتماعية والإقتصادية لدى أبناء المحافظة.