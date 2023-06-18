اليوم السابع
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تحرير 88 محضرا تموينيا للمخالفين بأسواق دمياط قبل عيد الأضحى

الأحد، 18 يونيو 2023 10:46 م
تحرير 88 محضرا تموينيا للمخالفين بأسواق دمياط قبل عيد الأضحى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، جهودها لمتابعة تلك المنظومة وشنت حملات متتالية بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطري والصحة استهدفت الأسواق بمناطق مختلفة.
 
وأسفرت تلك الحملات التى تم تنفيذها على مدار يومين بنهاية الأسبوع الماضى، تحرير 88 محضر للمخالفين بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة.
 
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتعزيز مراكز السلع والجمعيات الاستهلاكية بكافة السلع وصرف حصص الدقيق للمخابز، وكذا إحكام الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وعدم المغالاة فى أسعارها.
 
 
 
 

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