بعد قليل.. مؤتمر صحفى بين رئيس الوزراء ورئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC

كتبت هند مختار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC، مؤتمر صحفى بعد قليل، وذلك في إطار زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية IFC، قد كشفت أن "ديوب" سيوقع خلال الزيارة اتفاقية لزيادة دعم القطاع الخاص في مصر، والتي ستضع إطار شراكة مجموعة البنك الدولي مع مصر، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وتم إطلاقها في مارس 2023، بحسب ما أوردته المؤسسة في بيانها.