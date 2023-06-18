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بعد قليل.. مؤتمر صحفى بين رئيس الوزراء ورئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC

الأحد، 18 يونيو 2023 01:14 م
بعد قليل.. مؤتمر صحفى بين رئيس الوزراء ورئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC، مؤتمر صحفى بعد قليل، وذلك في إطار زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.
 
وكانت مؤسسة التمويل الدولية IFC، قد كشفت أن "ديوب" سيوقع خلال الزيارة اتفاقية لزيادة دعم القطاع الخاص في مصر، والتي ستضع إطار شراكة مجموعة البنك الدولي مع مصر، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وتم إطلاقها في مارس 2023، بحسب ما أوردته المؤسسة في بيانها.
 
 

رئيس الوزراء

رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC

مجلس الوزراء



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