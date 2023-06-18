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المدينة المنورة تستقبل 718 ألف حاج ونسب الاشغال تصل 54%

الأحد، 18 يونيو 2023 09:38 ص
المدينة المنورة تستقبل 718 ألف حاج ونسب الاشغال تصل 54% حجاج بيت الله الحرام
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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محمود-عبد-الراضى
 
بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة  718030 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية، لأداء فريضة حج هذا العام.
 
وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الوصول بلغ 29090 حاجاً وصل منهم 25962 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات, بينما استقبل مركز الهجرة 65 رحلة تقل 2099 حجاج، واستقبل مركز حجاج البر 22 رحلة تقل 924 حاجاً.
 
 وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 556953 حاجاً ، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 161021 حاجاً، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54٪؜ ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 32631 حاجاً.
 
 

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