أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن موقف روسيا إزاء تسوية النزاع في أوكرانيا يتماشى بالمطلق مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.
وقال بيسكوف - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - إن: "موقف روسيا واضح تماما، وهذا الموقف يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسندافع عن موقفنا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن - في وقت سابق - أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام شريطة مراعاة مصالح جميع الأطراف.
وأكد أن موسكو لم ترفض المفاوضات حول أوكرانيا أبدا، خلافا لكييف.
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