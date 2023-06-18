

وقال بيسكوف - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - إن: "موقف روسيا واضح تماما، وهذا الموقف يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسندافع عن موقفنا".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن - في وقت سابق - أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام شريطة مراعاة مصالح جميع الأطراف.



وأكد أن موسكو لم ترفض المفاوضات حول أوكرانيا أبدا، خلافا لكييف.