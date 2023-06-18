الفوج الأخير لبعثة الحج للجمعيات الأهلية يغادر الدقهلية.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

غادر الفوج الأخير لبعثة المواطنين المتوجهين لأداء فريضة الحج ، في بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، حيث غادرت البعثة الأخيرة التابعة للجمعيات الأهلية بمحافظة الدقهلية، وسط أجواء غمرتها الأفراح والزعاريد.

وشهدت الصالة المغطاة، بإستاد المنصورة الرياضي، تواجد عدد من الأهالي، لتوديع ذويهم المتوجهين إلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من هذا العام 2022 - 2023 ، والبالغ عددهم 225 حاج قبل سفرهم لأداء فريضه الحج.

وانطلقت أولي الرحلات في الساعات الأولي من اليوم، حيث تحركت رحلة الفوج الأول والذي غادر فجر اليوم بعدد 46 حاجا من المستوى الأول، من أمام نادي جزيزة الورد متوجهين الي المدينة المنورة، والأفواج الأخيرة غادرت عصر اليوم، من أمام الصالة المغطاة باستاد المنصورة، متوجهين الي مطار القاهرة ومنها إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة بعدد 184 حاجا، ورافق البعثة عدد 5 مشرفين من أعضاء البعثة الإشرافية.