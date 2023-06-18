"الطب البيطرى" يتابع تحصين الماشية فى سوق الحبيل بالأقصر قبل عيد الأضحى.. صور

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تواصل لجان المديرية قبل قدوم عيد الأضحى المبارك فى الأسواق الأسبوعية المختلفة، عبر فحص الماشية التى يتم عرضها فى تلك الأسواق وتحصينها ضد الأمراض المختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تزامناً مع استعدادات مديرية الطب البيطرى بالأقصر مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، واستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومه المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم، حيث تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت، والدكتور شادى زكريا بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، إنه قامت اللجنة بالمرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل، وقام الأطباء بتنفيذ أعمال التقصى النشط، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فضلاً عن توعية مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة التحصينات الوقائية الدورية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحيوانات القابلة للإصابة بالمرض، وتوعيتهم بحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإصابة للحيوان بهذه الأمراض الوبائية، والتوعية بأعراض المرض على الحيوانات المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض التى فى مقدمتها التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة بالمرض، وكذلك تمت توعية مربى وتجار الماشية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التى يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك توعيتهم بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

ومن المقرر أن تواصل مديرية الطب البيطرى بالأقصر تكثيف لجان التقصى والترصد الوبائى ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.