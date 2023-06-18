السفينة "وادى الكرنك" تصل سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 77000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 655 شاحنة و906 سيارات.

وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع ، 314 شاحنة و898 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 341 شاحنة و 8 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي وادي الكرنك، وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها.

وكذلك السفينة بوسيدون اكسبريس، والحرية1، ومغادرة العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة بينما غادر ثلاث سفن وهي الحرية1، بوسيدون اكسبريس و القاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و 160 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول/ سفر) للسفن الثلاث وهي آيلة، سينا، وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلى متنها 720 سيارة بوزن 1440 طنا قادمة من جدة ومغادرة السفينة KALINA فارغة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4150 راكبا بموانئها.