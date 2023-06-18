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الداخلية تكشف تفاصيل قيادة "طفل" سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى

الأحد، 18 يونيو 2023 08:18 م
الداخلية تكشف تفاصيل قيادة "طفل" سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى حملة أمنية - أرشيفية
كتب سليم على

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أفاد مصدر أمنى بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك " من مقطع فيديو يتضمن قيام "طفل" بقيادة سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى برفقة والده معرضاً حياته والآخرين للخطر.

 

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة)، "منتهية التراخيص" وباستدعاء المذكور وسؤاله عن الواقعة أقر بتعرضه لحالة إعياء مما دعاه لترك نجل شقيقه يقود السيارة لتوصيله لمنزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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