الجمعة.. أسرة الشيخ أبو العينين شعيشع تحيي ذكرى رحيله الثانية عشر بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تُحيي أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر السابق، الذكرى السنوية الثانية عشرة لرحيله، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 يونيو 2023، بإقامة جلسة لقراءة القرآن الكريم، وذكر مناقبه ومآثره، واستقبال جميع مُحبيه، بمسقط رأسه بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد محمد عوض اليمانى الشيخ، حفيد القارئ الراحل "نجل ابنة شقيقته"، أن الأُسرة ستستقبل محبى جدة الذي يُعد آخر جيل عمالقة تلاوة القرأن الكريم فى مصر، بمنزل حفيده هشام صبح، وسيتخلل اليوم تلاوات قرآنية لعدد من القُراء، وابتهالات دينية أيضاً، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والصحفيين والإعلاميين.

وأضاف الدكتور هشام صبح، حفيد القارئ الراحل "نجل ابنة شقيقته"، إنه للعام الثالث على التوالى يتم إحياء ذكرى القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع وذلك حتى يتذكره الجميع ويدعون له بالرحمة والمغفرة، لافتاً أنه يتم إقامة جلسة لقراءة القرآن الكريم، والابتهالات والتواشيح الدينية، وذكر مناقبه ومآثره، واستقبال جميع مُحبيه، وكل من تعامل معهم وتعاملوا معه عن قرب.

وتحل يوم الجمعة المُقبل، الذكرى الثانية عشر على رحيل آخر جيل عمالقة قارئى القرآن الكريم، القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذى وافته المنية يوم الخميس، 23 يونيو من عام 2011، بعد وعكة صحية ألمت به قبل وفاته، عن عُمر يُناهز 88 عاماً.

دفن "شعيشع"، بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، فى منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالى مدينة بيلا، صلاة الغائب فى جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو.