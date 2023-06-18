الجفاف يكشف عن أنقاض مبنى "حمام سونة" يعود للقرن العشرين فى إسبانيا

فاطمة شوقى

تعانى إسبانيا من حالة من الجفاف الشديد، حتى أنه ظهرت أنقاض حمام "سونة" يعود إلى القرن العشرين بعد أن انخفض منسوب المياه بشكل كبير فى منطقة ساثيدون فى مقاطعة كاستيلا دى لا مانشا، حسبما قالت شبكة سى إن إن على نسختها الإسبانية.

وأشارت القناة إلى أن قص الأمطار المتراكم والحرارة الشديدة أكثر من المعتاد يستمر للعام الثانى على التوالى فى اسبانيا ، ويحذر الخبراء من استمرار هذا الوضع يجعل الأمر أكثر خطورة.

وسجلت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية AEMET أمطار فى شهر مايو الماضى ، ولكن على الرغم من ذلك فإنها لم تكن كافة للتخفيف من حالة الجفاف الطويل والنقص الذى تعانى منه البلاد منذ بداية العام الماضى.

قبل عام ، عندما لم يكن هناك نقص كبير في هطول الأمطار ، كانت الخزانات 48.2٪ ، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن ما سجلته هذا العام ، عند 47.5٪، ومع ذلك ، فإن الوضع أكثر إثارة للقلق وتوضيحًا إذا ما قورنت هذه المستويات بالمستويات العادية للعقد الماضي.

وفقًا لأحدث نشرة هيدرولوجية من MITECO ، بلغ متوسط ​​تراكم الخزانات في هذه السنوات العشر 67.1٪ في نفس التواريخ. لذلك ، ستواجه إسبانيا الصيف هذا العام بمياه أقل بنسبة 20٪ من المعتاد، وستواجه الخزانات الداخلية لكتالونيا وجواداليت بارباتي وجوادالكويفير أسوأ موقف ، حيث يتجاوز العجز المائي في احتياطياتها 30٪.

شهدت إسبانيا حالة من تقلص البحيرات وموت النباتات مما أدى إلى الإضرار بالحاصلات الزراعية، وتضررت القرى المنتجة لمحصول الذرة ومحاصيل أخرى في في كاتالونيا، بشدة من الجفاف الشديد الذي ضرب هذا الجزء من شمال شرق إسبانيا.