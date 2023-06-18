الثالث على الإعدادية الأزهرية بالمنوفية: "كنت بذاكر 4 ساعات بمساعدة والدتى"

المنوفية - محمد فتحى

حالة من السعادة والفرحة سيطرت على منزل الطالب عبد الرحمن حسام سلامة الحاصل على المركز الثالث فى الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى محافظة المنوفية، والمركز الأول على مستوى مركز منوف، والمقيم بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

ويقول الطالب عبد الرحمن حسام سلامة: أذاكر يوميا من 3 إلى 4 ساعات، وأبدأ يومى بصلاة الفجر ثم قراءة ورد من القرآن الكريم وحفظه ، ثم الذهاب الى المعهد الأزهرى بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وبعدها العوده الى منزلى وعقب صلاة العشاء أبدأ مذاكرتى بمساعدة والدتى .

ويضيف عبد الرحمن: علمت بحصول على المركز على مستوى محافظة المنوفية فى الشهادة الاعدادية الأزهرية من عمى صافى سلامه وكنت متأكد من حصولى على مركز متقدم ضمن الاوائل لأنى أحفظ كتاب الله ومن حفظ كتاب الله حفظه من كل سوء ويسر له أمره .

ويؤكد الحاصل على المركز الثالث فى الشهادة الإعدادية الأزهرية: أعشق الشيخ محمد صديق المنشاوى، الشيخ محمود الحصرى منذ الصغرى وأنتظرهم لسماع صوتهم فى إذاعة القرآن الكريم، بالإضافة إلى أننى لدى تسجيلات لهم على جهاز التليفون واللاتوب الخاصة بى .

ويشير الطالب عبد الرحمن حسام: من يريد التفوق فعليه بذل مزيد من الجهد والتعب فى المذاكرة وقبل أى شيئ إرضاء والديه ، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى صاحب الفضل عليه ثم والده ووالدته الذين ساعدوه فى كثيرا فى توفير جو ملائم للمذاكرة ووفور لى جميع متطلبات .

وأكد أنه يعشق قراءة القرآن الكريم والانشاء الدينى، ورصدت كاميرا اليوم السابع لصوته العزب فى الانشاد الدينى وقراءة القرآن الكريم.