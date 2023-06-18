التعليم: الأنشطة الثقافية استهدفت 25 مليون طالب ومشاركة واسعة من الطالبات

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قالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، إن أعداد الطلبة المشاركين فى مسابقات إدارة التربية المسرحية للعام الدراسى 2023/2024، بلغ 724.478 طالباً كما بلغ عدد الطلبة المشاركين فى مسابقات الصحافة المدرسية 1.285.917 طالبا، مشيرة إلي أن الأنشطة الثقافية للطلاب استهدفت 25 مليون طالب.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن محدودية دور وزارة الثقافة في رفع وعى الشباب والارتقاء بالذوق العام، وتعظيم دور ها في مواجهة الشائعات ومخططات الفكر المتطرف ومحاولات الإحباط والتثبيط، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة النائب عايدة السواركة بشأن استراتيجية وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية ورفع درجة الوعي بملامح الثقافة المصرية لدى النشء، وطلب النائب مكرم رضوان بشأن ضعف خطة وزارة الثقافة في التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى في نشر الوعي الثقافي والفني بين أبناء الوطن، وسط حضور ممثلي الحكومة.

وأشارت إلى الأنشطة الطلابية استهدفت 25 مليون طالب إلا أنه ليس جميعهم يهتم بالنشاط الثقافى فمنهم من يهتم بالنشاط الرياضى ومنهم من له هوايات أخرى، كما أوضحت أنه تم تطوير مناهج التعليم وأن التغيير بدء من فصول " kg1 "، وأن هناك حصة دراسية تسمى " دليل القيم والأخلاق" يحصل عليها جميع الطلبة.

وأكدت على وجود بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب ووزارة الثقافة للإستفادة من قصور الثقافة والمسارح والملاعب والصالات المغطاة، والارتقاء بالمسرح المدرسى وتنفيذ معسكرات للطلاب الموهوبين فى المسرح، مشيرة إلي وجود مسابقة لأفضل عرض مسرحى كأحد المبادرات الرئاسية أو المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وأن آخر موعد للتقدم للمسابقة هو يوم 15/6/2023 وسيتم التحكيم بالتنسيق مع الثقافة.