الانتهاء من إنشاء وحدتى زرقان بتلا وأبو مشهور ببركة السبع بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور إمام فوزى وكيل وزارة التضامن بمحافظة المنوفية، على سعي المديرية لتحسين البيئة الوظيفية للعاملين ومتلقي الخدمة من المواطنين من خلال استهداف تطوير ورفع كفاءة، وكذلك الإحلال والتجديد لعدد من مقرات ومنشآت تقديم الخدمة على مستوى كافة المراكز، وذلك بالتوازي مع التدريب وصقل المهارات وصولا لجودة الخدمات كما وكيفا، حيث انتهت المديرية مع رفع كفاءة عدد من الإدارات والوحدات الاجتماعية.

وأوضح شعبان حلمي مدير التخطيط بالمديرية، أنه تم الانتهاء من إنشاء وحدتي زرقان بتلا وأبو مشهور ببركة السبع باحمالي مبلغ 2 مليون ونصف، كما تم الانتهاء من تطوير إدارتي تلا وقوسنا بمليون و400 ألف.

وأضاف مدير التخطيط بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أنه جاري تنفيذ تطوير ادارتي الشهداء واشمون باجمالي مبلغ 4 مليون و500 ألف جنيه.