"اكتشف موهبتك" مسابقة ثقافية بمركز شباب خليج بحرى بمطوبس كفر الشيخ

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة للطلائع حيث أبدى الكثير منهم إبداعات جديدة ومواهب استثنائية ، وتم تكريم الفائزين في هذه المسابقات وتقديم جوائز مالية لتشجيعهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم الفنية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن تلك المسابقات فرصة مثالية للطلائع للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات والأفكار كما تسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية وتطوير الشخصية الفنية للمشاركين فيها.

وأشار إلى أهمية دعم المواهب الشابة وتشجيعها للتعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم الفنية حيث تعد مراكز الشباب المكان الأمثل لتحقيق هذا الهدف.

أقيمت تلك المسابقة بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ لبني أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، ومتابعة محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.