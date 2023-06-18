استقرار حالة المعلمين في حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية ، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، يفيد بتعرض 4 معلمين لحادث سير وأصابتهم بإصابات متفاوتة تم نقلهم على إثر ذلك إلى المستشفي.

وعلى الفور قام خالد زايد مسئول الإعلام بالنقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، بزيارة المعلمين المصابين وهم محسن عبد السيد محمد ملاحظ الإعدادية بنات المشتركة بمركز البدارى، مها صبري إبراهيم إعدادية بنات بمركز البداري،و هانى كمال طوغيان مدرسة السلام الابتدائية بمركز البدارى، بمستشفى ساقلته المركزي، على أحمد بطيخ بمدرسة الإعدادية بنات بمركز البدارى واطمأن على الحالة الصحية لهن.

وأوضح رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بحي شرق سوهاج، أن المعملين الأربعة أصيبوا بإصابات متفاوتة، وأنه تم عمل الأشعة اللازمة للمصابين، وخضعوا للعلاج.

وأكد المسئول الإعلامي بالنقابة الفرعية بسوهاج ، أنه تم خروج المعلمين الأربعة وهم بحالة صحية جيدة.

وأشار خالد زايد إلى أن النقابة الفرعية ، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، لحظة بلحظة وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة.