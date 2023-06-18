إصابة 15 طالبا بالثانوية الأزهرية فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 15 طالبا من طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق، وذلك خلال أدائهم امتحانات نهاية العام الدراسى، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتى نقل، أسفل محور كلابشة بالقرب من مدخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، ووجه مدير المرفق بالدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الحالات.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 15 طالبا من طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان، والذين كانوا فى طريق امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى بمعهد بنين كوم أمبو الأزهرى بمدينة كوم أمبو، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين إصابة كلا من: "أحمد حمدى مصطفى وصلاح حامد عبدالعزيز وحسين أبوالفضل عبدالله ومحمود عباس أحمد ومحمد على الطيب وحسن عبدالوارث الطويل ومحمد أحمد محمد ومحمود عبدالراضى على وعبدالرحمن محمود على وعبدالرحمن حسن محمد ومصطفى محمود موسى ومحمد محمود أبازيد وأبازيد محمد على ومحمد محمود حسين".

وتنوعت الإصابات فى الطلاب ما بين كسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.