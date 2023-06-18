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أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد تسجل 77 جنيها

الأحد، 18 يونيو 2023 08:00 ص
أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد تسجل 77 جنيها الدواجن - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن تغير ملحوظ في الأسعار نحو الارتفاع في الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 70جنيها، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 77 و80 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.
 
وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 109 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 119 جنيها، وسعر البيض الأحمر 109جنيهات للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.
 
وسجل سعر الكتكوت الأبيض 9 جنيهات، والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والكتكوت بلدى 6.5 جنيه، والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات، والبط المولر27 جنيها، وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها، والبط البيور 19 جنيها، والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.

الدواجن

سعر الدواجن

اسعار الدواجن

أسعار الدواجن

سعر اليوم للدواجن



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