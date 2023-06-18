أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 18-6-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 18-6-2023.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأوراسكوم المالية القابضة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وبلتون المالية القابضة، والعبوات الطبية.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.175 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.3 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.72%، والعرب على 6.24%، واستحوذت المؤسسات على 15.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 22.8 مليون جنيه، 26.4 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، 886.5 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 18026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 21770 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7543 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 5280 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 5176 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة.

وصعدت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.83%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.274 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.69%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 6.400 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 13.27%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بنسبة بسعر إغلاق 925.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.70%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.76%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.706 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.73%.

- حق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3 بسعر إغلاق 0.475 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.52%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.110 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.78%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 22.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.58%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 32.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.36%.