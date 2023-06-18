أخبار مصر.. غدا انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي: مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "مالك عقار"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. رئيس الوزراء: الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لمدة 5 سنوات مهمة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC، مؤتمر صحفى، وذلك في إطار زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص. الحكومة تنفي وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، مُشددا على توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية بشكل طبيعي بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية، يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرا إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافر السلع، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.

وزارة الأوقاف: إقامة صلاة عيد الأضحى بمساجد الجمعة والساحات

أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط، وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك. التموين تطرح خرافا حية للأضاحي بسعر 170 جنيها للكيلو القائم تستعد منافذ الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة لتخرين والتجارة الداخلية لإقامة شوادر لطرح الخراف الحية بسعر 170 جنيها للكيلو القائم، وذلك فى إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، كما تطرح كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو و160 جنيه كيلو اللحوم المجمدة. البحث العلمي تدعو الطلاب والخريجين والمهندسين لأخذ دورات تدريب بمحطات الطاقة الشمسية أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم عن فتح باب التقدم لعدد من الدورات التدريبية العملية وأيضا التدريب الصيفى لطلبة وخريجي الجامعات المصرية في مجال التطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية وتصنيع الخلايا والألواح الشمسية، وذلك من خلال مراكز التنمية الإقليمية لبحوث الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للأكاديمية داخل المعمل المصري الصيني بجزيرة قرمان بسوهاج ومحطة مركزات الطاقة الشمسية ببرج العرب، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات وتتراوح مدة التدريب من 7 أيام وحتى 22 يوماً حسب الموضوعات المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg ، وسيتم تلقى طلبات التقديم اعتباراً من اليوم وحتى اكتمال العدد المحدد للتسجيل في كل دورة تدريبية. تعليم الجيزة: 81 ألفا و926 طالبا بالثانوية تقدموا لامتحان العربي بنسبة حضور 99% تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، اليوم الأحد، سير امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023، حيث أدى الطلاب امتحانهم فى مادة اللغة العربية كأول مادة تضاف إلى مجموع امتحانات الثانوية العامة لمدة ثلاث ساعات، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال ذى الحجة اليوم بعد غروب الشمس

كشف الدكتور ياسر عبد الهادى رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، استعدادات رصد هلال شهر ذو الحجة لعام 1444 هجريا ، وذلك لتحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .

التعليم تقرر 8 يوليو امتحانات الدور الثانى للطلاب الدارسين بالخارج قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج ابتداءً من يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023. رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يستكمل غدا نظر "تفعيل التعاونيات" رفع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مع الدعوة لجلسة أخري غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. غلق كلى لكوبرى محمد فهمى ومحور المشير المتجه لمدينة نصر لاستكمال المونوريل تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى محمد على فهمى ومحور المشير أسفل كوبرى محمد على فهمى فى المتجه لمناطق مدينة نصر فقط.

غدا انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة