أخبار البورصة اليوم الأحد 18-6-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 18-6-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.175 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأوراسكوم المالية القابضة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وبلتون المالية القابضة، والعبوات الطبية.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.175 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.3 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.72%، والعرب على 6.24%، واستحوذت المؤسسات على 15.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 22.8 مليون جنيه، 26.4 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، 886.5 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 18026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 21770 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7543 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 5280 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 5176 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة.

وصعدت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.8 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) عدد 42.2 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 310 ألف سهم، 14 مليون سهم، 1315 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون عدد مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومستشفى النزهة الدولي عدد 250 ألف سهم، 58 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المشروعات الصناعية والهندسية 3.4 مليون سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 3.6 مليون سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.34%، وشراء الثانية 500 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.14%.

بي إنفستمنتس

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة عن طريق تقديم عرض شراء إجباري عن طريق المبادلة، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر، وتعيين مستشار مالي مستقل من المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم شركة بي إنفستمنتس القابضة، وشركة أوراسكوم المالية البابضة.

إيديتا

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشركة تستهدف استثمارات قد تصل إلى حوالي 800 مليون جنيه خلال العام الحالي، بالإضافة إلى ذلك تخطط شركة إيديتا إلى زيادة رأس المال شركة فانس فود، التي تم الاستحواذ عليها بحوالي 400 مليون جنيه.