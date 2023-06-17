جاء ذلك خلال لقاء الوزير الجمعة مع كينجي يامادا وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، الذي يؤدي زيارة إلى تونس لترؤس أعمال الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة التونسية اليابانية.

ومن جانبه، أشاد يامادا بأهمية العلاقات التونسية اليابانية، مؤكّدا التزام حكومة بلاده بمواصلة تقديم الدعم الى تونس وتعزيز التعاون في القطاعات الواعدة، والتي تمثّل أولوية بالنسبة للبلدين.

ومثّلت الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية اليابانية مناسبة لتجديد رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بين تونس واليابان وتنويع مجالاته بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي.