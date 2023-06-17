نقل الرئيس النيبالى إلى المستشفى للمرة الثانية خلال أسبوع

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صرح تشيرانجيبى أذيكارى السكرتير الشخصى للرئيس النيبالى بأنه تم نقل الرئيس رام تشاندرا باوديل إلى المستشفى اليوم /السبت/ على أثر شكواه من آلام فى الصدر، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.



وأوضح تشيرانجيبى أذيكارى أنه تم نقل الرئيس النيبالي إلى مستشفى "تريبوفان" الجامعى، الذى يقع على بعد أقل من كيلومتر واحد من المقر الرسمى للرئيس، مشيرا إلى أن الرئيس تحت الملاحظة الطبية حاليا، وأن حالته الصحية مستقرة.



وأضاف رام تشاندرا باوديل (78 عاماً) كان قد تم نقله يوم /الثلاثاء/ الماضى إلى مركز "شاهد جانجالال القومى للقلب" فى العاصمة كاتمندو، حيث أجريت له قسطرة، وأوضح الأطباء أنه يعانى من نوبة قلبية.



جدير بالذكر أنه كان قد تم نقل الرئيس النيبالى إلى العاصمة الهندية نيودلهى يوم 19 أبريل الماضي للعلاج فى معهد عموم الهند للعلوم الطبية، وعاد إلى الهند في 30 من الشهر ذاته.