نقابة التمريض تنعى ممرضة توفت في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

نعت النقابة العامة لتمريض مصر، برئاسة دكتورة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر، الممرضة إسراء أحمد عويضة نجم، التي تعمل بإحدى مستشفيات بورفؤاد وتوفت أثناء تلقيها العلاج داخل نفس المستشفى التي تعمل بها بعد رحلة علاج بالمستشفى استمرت عدة أيام إثر أزمة صحية طارئة.

وكشف مصدر طبي أن "إسراء" أصيبت بجلطة مفاجئة بالمخ، وجرى وضعها بالمستشفى، على جهاز التنفس الصناعي، وظلت نسبة الوعي تنخفض حتى وصلت لـ صفر بالمائة، وفارقت الممرضة الحياة اليوم.

واتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في بورسعيد بالسواد حداداً على الممرضة التي ودعت الحياة اليوم متأثرا بإصابتها.