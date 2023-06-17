ندوة تعريفية لمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت م حافظة المنوفية ، ندوة تعريفية حول المبادرة في دورتها الثانية بمشاركة منظمات المجتمع المدني وممثلي الجهات المعنية من أجل توفير عدد من المشروعات التنموية القوية استعداداً لاختيار الأفضل والأنسب لمشاركة "المنوفية" في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أحمد أبو بكر مدير الإدراة العامة لشئون البيئة بالديوان العام ، ولفيف من أساتذة الجامعة ، ممثلي الجمعيات والمنظمات الأهلية بالمحافظة .

وتم استعراض عدداً من المشروعات البيئية والصديقة للبيئة ومنها مشروع استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج صبغات صديقة للبيئة ذات جودة وقيمة اقتصادية مرتفعة دون الأضرار بالبيئة ، مشروع تنفيذ وتطوير السجاد اليدوي، مشروع التدوير الذكي للمخلفات - الجراج الذكي - والأدوات الذكية لمساعدة المكفوفين - الروبوت التعليمي الذكي للأطفال، مشروع إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي ، مشروع تصنيع وابتكار ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد، مشروع إعادة تدوير المخلفات الغذائية واستخدامها في علاج الأمراض الناشئة عن الأكسدة.

ومن جانبه دعا محافظ المنوفية كافة الجهات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية بضرورة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية ، مشيراً إلي أهمية أهداف المبادرة الوطنية في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة بالمزيد من المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى إقتصادية وإجتماعية و استدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإستعداداً لمشاركة " المنوفية " في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم ( COP 28) والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي ، كونها أحد المبادرات الوطنية المهمة تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء .