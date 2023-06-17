مياه الشرب بسوهاج تبدأ تلقى طلبات برنامج التدريب الصيفى لهذا العام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصح ى بسوهاج، عن تلقى طلبات التقدم لبرنامج التدريب الصيفى لهذا العام فى الفترة من 15 الى 30 يونيو 2023، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان التدريب يستمر فى الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 15 أغسطس من نفس العام وأنه يتم تدريب طلاب كليات العلوم والهندسة والزراعة والآداب.

وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير الادارة العامة للتدريب، إلى أنه يتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم فى المجالات المختلفة وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وأنه يتم تدريب طلاب كلية العلوم بمعامل مياه الشرب للتعرف على مصادر المياه ومراحل تنقيتها وتكنولوجيا تشغيل المحطات وآليات مراقبة جودة المياه بالإضافة إلى تدريب طلاب كلية الهندسة على طرق تشغيل المحطات المرشحة والجوفية وكيفية صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء وكيفية تنفيذ والإشراف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك تدريب طلاب كلية الزراعة بمعمل التربة لمعرفة كيفية اجراء التحليلات المعمليات للتربة كما يتم تدريب طلاب كلية الآداب قسم الاعلام على كيفية اعداد وتنفيذ برامج وخطط العلاقات العامة وتدريب طلاب الآداب قسم الجغرافية على كيفية القيام باعمال نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

جدير بالذكر أن مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مجهز بأحدث الاجهزة والتقنيات الحديثة لتدريب الطلاب عمليا ونظريا.