مواعيد تنفيذ البرنامج العلاجى لطلاب المدارس الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد تنفيذ البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل، حيث تبدأ خلال الفترة من 10 حتى 17 يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة: البرنامج العلاجي لعدد وحدة أو وحدتين فقط لم يجتازهم الطالب تقييمهم في الفصل الدراسي الأول والثاني أو تغيب فيهم ويتم تنفيذ البرنامج العلاجي للطالب بعد دفع الرسوم المقررة، والطالب الذي لم يجتز وحدة في تقييم وحدات بالدور الثاني يعتبر راسب وله حق الاعادة العام الدراسي في الوحدات التي رسب فيها فقط، والبرنامج العلاجي عبارة عن إعادة شرح مخرجات الوحدة وتقييم الطلاب فيها، وتقييم الطلاب في الدور الثاني في جميع مخرجات الوحدة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزارياً بشأن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوى الفنى بنوعياته الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى المطبق بها البرامج الدراسية المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية وكذلك قواعد وضوابط الصرف الخاصة بحصيلة مقابل أداء التقييم النهائى.

وأوضحت الوزارة أنه يعقد امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية فى البرامج التخصصية فى المواعيد المقررة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصة لطلاب الصف الثالث بمدارس التعليم الثانوى الفنى بمختلف نوعياته المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات ويتم من خلالها التقييم النهائي ويتولى أعمال التقييم النهائي بالمدارس المستهدفة لجان مشتركة يتم تشكيلها وترشيح أعضائها على النحو الوارد بالقرار الوزارى.

وأوضح القرار الوزارى أنه تشكل كل لجنة من اللجان من 3 أعضاء بواقع عضو واحد من ممثلى سوق العمل وعدد 2 من أعضاء التوجيه الفنى المختص بالوزارة أو المديريات التعليمية بالإضافة إلى معاون إدارى للجنة ويتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية وفى حالة عدم توافر ممثل لسوق العمل يتم الاستعانة بأحد أعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية على ألا يقل درجته العلمية عن مدرس أو أحد الأعضاء من التربية والتعليم من الفئات المذكورة.

وتابعت الوزارة، يكون ترشيح الأعضاء الممثلين لسوق العمل فى اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائي من خلال لجان التقييم والتحقيق بالنوعيات والعاملين المشاركين من الإدارات العامة النوعية بالإدارات المركزية ويشترط فيمن يتم اختياره عضوا من سوق العمل وأعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد اجتياز التدريبات التى تتولاها الإدارات المركزية المختصة بالتعليم الفنى بالوزارة فى هذا الشأن واستيفاء الشروط والضوابط الخاصة بأعمال التقييم النهائي وتوافر شروط الاشتراك فى أعمال الامتحانات العامة ويتولى العاملون المشاركين فى ترشيح ممثلى سوق العمل العمل بالنوعيات ولجان الإدارة بكل نوعية اجتياز أو توزيع الأعضاء الممثلين لسوق العمل على اللجان المشكلة بالمديريات التعليمية وفق الضوابط المنظمة لهذا الشأن.

وشددت الوزارة على أنه يسدد كل طالب مقيد بالصف الثالث بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية 300 جنيه مقابل أداء التقييم النهائى على أن يتم إيداع الحصيلة فى حساب تنمية الموارد ويتم توزيع حصيلة مقابل أداء التقييم النهائى الخاص بالبرامج الدراسية المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بعد خصم النسبة التى تقررها وزارة المالية.